У многострадального дома в Мурманске обвалился козырек

18 Февр. 2020 2020-02-18T19:06:32+03:00

Перед этим "деревяшку" еще и затопило [видео]

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Улица Мурманская в столице Заполярья, пожалуй, одна из самых несчастливых. Люди здесь живут душевные, да только находятся они в условиях, которые сложно назвать человеческими.

Вот и на днях в доме № 56 приключились 33 несчастья. Сначала его затопило - на фоне оттепели с крыши обильно побежали ручьи. А затем у ветхого здания (впрочем, не признанного таковым официально) обвалился под тяжестью снега козырек...

- Эх, веселая неделя! Залитая квартира, залит синтезатор и по мелочам, самому пришлось счищать снег с крыши дома, потом спасать людей от начинающего падать козырька подъезда, а потом помогать поставить новый козырек. И ничего, не унываем, усталость нервная есть, и злость появляется на ответственных людей, - рассказывает один из жильцов дома Алексей Косаревский.

Напомним: это тот самый дядя Леша, который сам проводил освещение на улице Мурманской. Этого от мэрии и управляющей компании не могли добиться 20 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/761545" frameborder="0"></iframe> У дома в Мурманске из-за снега обвалился козырек.Автор: Алексей Косаревский! другой источник

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