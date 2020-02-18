На Первом канале показали выпуск программы «Играй, гармонь любимая!», снятый в Кировске
Передача «Играй, гармонь любимая!», которую снимали в Кировске еще весной прошлого года, наконец-то вышла в эфир Первого канала. Творческие музыкальные коллективы Мурманской области на личном примере показали, как много в Заполярье талантливых северян.
- В съемках телепроекта в Хибинах участвовали заслуженные артисты России Анастасия и Захар Заволокины. Спасибо им за душевную программу с нашими артистами. Получилось очень здорово! – отметили в администрации Кировска.
Отснятого материала хватило даже на два выпуска программы. Первую часть показали утром 9 февраля, а вторую – 16 февраля. Посмотреть на колоритных гармонистов, плясунов, певцов и частушечников Кольского края можно на официальном сайте Первого канала.
Цикл передач «Играй, гармонь любимая!» с 1986 года рассказывает о уникальных особенностях самобытного регионального фольклора и показывает самые интересные и неповторимые уголки России.
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