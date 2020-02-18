2020-02-18T12:59:39+03:00
Звезды

На Первом канале показали выпуск программы «Играй, гармонь любимая!», снятый в Кировске

Творческие коллективы Мурманской области оказались на экранах телевизоров 9 и 16 февраля
Наталья ЛОБАНОВА
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Талантливых северян увидела вся страна. Фото: vk.com/yarushko_apatityТалантливых северян увидела вся страна. Фото: vk.com/yarushko_apatity
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Передача «Играй, гармонь любимая!», которую снимали в Кировске еще весной прошлого года, наконец-то вышла в эфир Первого канала. Творческие музыкальные коллективы Мурманской области на личном примере показали, как много в Заполярье талантливых северян.

- В съемках телепроекта в Хибинах участвовали заслуженные артисты России Анастасия и Захар Заволокины. Спасибо им за душевную программу с нашими артистами. Получилось очень здорово! – отметили в администрации Кировска.

Отснятого материала хватило даже на два выпуска программы. Первую часть показали утром 9 февраля, а вторую – 16 февраля. Посмотреть на колоритных гармонистов, плясунов, певцов и частушечников Кольского края можно на официальном сайте Первого канала.

Цикл передач «Играй, гармонь любимая!» с 1986 года рассказывает о уникальных особенностях самобытного регионального фольклора и показывает самые интересные и неповторимые уголки России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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