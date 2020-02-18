В Мурманске под грузовой поезд попал мужчина

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:57:25+03:00

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Случаи, когда под железнодорожный состав попадают люди, на Кольском полуострове случаются довольно редко, но все же... Напомним: последний раз подобный инцидент произошел год назад. Тогда на перегоне между станциями Магнититы и Выходной поезд сбил насмерть 44-летнего мужчину. И вот новый случай.

- 13 февраля в 23:44 в районе остановочного пункта 1446 километр железнодорожной станции Мурманск под грузовой состав попал мужчина. Пешеход погиб. В Мурманском линейном отделе МВД России на транспорте проводят проверку, - сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре.

Пока ничего неизвестно ни о личности погибшего, ни о том, как он оказался на железнодорожном полотне и почему не услышал звук приближающегося поезда. Надзорное ведомство же следит за проведением проверки и законностью решения, принятого по ее результатам.

ИСТОЧНИК KP.RU