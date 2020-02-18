2020-02-18T12:26:41+03:00
Звезды

О Трифонов Печенгском монастыре снимают полнометражный фильм

Съемочная группа уже встретилась с митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном
Мария ПАШЕНКОВА
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О Трифонов Печенгском монастыре снимут полнометражный фильм. Фото: Елена КОВАЛЕНКОО Трифонов Печенгском монастыре снимут полнометражный фильм. Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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И снова в Мурманской области снимают фильмы. Напомним: в Териберке уже закончили работу над мистическим триллером о Кольской сверхглубокой, а в Кировске скоро начнут снимать ленту, посвященную одной из лучших лыжниц в истории.

Такж в Заполярье побывали те, чьими руками будет создан полнометражный фильм о Трифонов Печенгском монастре - одной из главных православных жемчужин России. Представители киностудии "Пассажир" уже встретились с митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном, чтобы записать интервью.

- Я готовила большой проект по дневникам Валаамских старцев. Из них я узнала, что после уничтожения Трифонов Печенгского монастыря в 1944 году, монахи разоренной обители отправились в Новый Валаам. Заинтересовавшись, я натолкнулась в интернете на интервью и труды Владыки Митрофана о жизни преподобного Трифона Печенгского и монастыря. В итоге я поняла, что, здесь есть кино, - пояснила автор сценария и режиссер-постановщик Светлана Стасенко.

В обители съемочная группа провела неделю. Но на этом рабочий процесс не закончился. Вернувшись в Мурманск, съемочная группа посетила Архиерейское Свято-Феодоритовское подворье, которое много лет было подворьем Трифоновского монастыря.

- По благословению Владыки Митрофана и приглашению наместника Свято-Троицкого Трифонов Печенгского монастыря игумена Давида (Дубинина), будущим летом августе съемочная группа посетит Борисоглебский храм, полуостров Рыбачий и на Преображение Господне продолжит работу в Мурманске, - сообщили в пресс-службе митрополии.

Лента о монастыре будет длиться 90 минут, показать ее планируют в кинотеатрах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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