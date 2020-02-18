В Росляково, чтобы почистить проезд к 195-у заводу, жители собрали 245 подписей под обращением к губернатору Мурманской области

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:00:50+03:00

Андрей Чибис уже распорядился привести дороге в порядок, а не разбираться, в чей собственности она находится

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Парадокс российской действительности в том, что порой, чтобы почистить небольшой проезд, нужно привлечь внимание высокопоставленного лица. Именно этот принцип сработал в Росляково, где оказался не почищенным проезд к ремонтному заводу ракетно-артиллерийского вооружения №195 и войсковой части.

Устав пробираться на работу по снежной каше, люди написали обращение к губернатору Мурманской области Андрею Чибису, поставив под жалобой 245 подписей. Решить проблему глава региона поручил администрации Мурманска, о чем городские чиновники и доложили на оперативном совещании.

- 320 метров этого проезда были передан в муниципальную собственность Мурманска Североморском вместе с Росляково. Обслуживает этот участок Управление дорожного хозяйства, - сообщил заместитель главы администрации Алексей Лыженков. – По данному обращению была проведена проверка: 320 метров очищены от снега и посыпаны песком. Остальная часть проезда находится в ведении войсковой части.

Правда, готовя доклад, городские чиновники совершенно забыли, что Чибис отговорки о делении полномочий не принимает.

- Людей меньше всего волнует, за кем закреплен этот проезд. Мне тоже без разницы. Ваша миссия – решать проблему, а не объяснять, в чем ее причина. Найдите решение вместе с коллегами из воинской части. Чтобы люди, которые идут на работу, могли спокойно и безопасно добираться, а не идти по проезжей части. Если для этого нужен я, то тогда не понятно, зачем здесь сидите вы. Чтобы проезд был чистый, - отрезал глава региона.

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