2020-02-18T10:31:32+03:00
Общество

Полиция Мурманска проверила родителей ребенка, который ползал у открытого окна

Оказалось, что прохожие неправильно увидели, что происходит на высоте
Мария ПАШЕНКОВА
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Оказалось, что никакого ребенка на подоконнике не было.Оказалось, что никакого ребенка на подоконнике не было.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Днем 16 февраля прохожие увидели пугающую картину: на подоконнике у открытого окна на пятом этаже играл маленький ребенок. Он ползал на опасной высоте и высовывался на улице. При этом взрослых у окна не было.

Переживающие очевидцы решили, что родителей точно надо проверить на то, как они соблюдают свои обязанности и почему оставили ребенка в опасности. И в полиции уже отреагировали на возмущение горожан.

- Поступило заявление, по которому была назначена проверка. Наши сотрудники нашли квартиру, где все происходило. Дверь открыла женщина, которая сообщила, что в помещении идет ремонт, и в момент, когда снимали видео, она протирала откос подоконника. Поэтому в окне заметили не ребенка, а ее руку. У женщины есть ребенок, но она исключает, что он был на подоконнике. Семья благополучная, - пояснила "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Напомним: в областном центре задержали трех подростков, которые гуляли с пневматическим пистолетом и стреляли по окнам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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