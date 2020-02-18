Сильный ветер не дает открыть дорогу в Териберку и Туманный вторые сутки

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:22:28+03:00

Дорога на побережье Баренцева моря остается закрытой уже больше 37 часов. Фото: "Моя Териберка"

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Циклон «Виктория», щедро одаривший Кировск и другие города Мурманской области осадками, прошел, а на смену ему пришел порывистый ветер. Тем не менее, это позволило снять ограничения с дорог. По крайней мере, частично.

- С 13.00 17 февраля возобновлено движение грузовых автомобилей с 1149 по 1380 километр и с 1390 по 1510 километр федеральной трассы «Кола», - сообщает Мурманскавтодор.

Правда, эти меры не коснулись самого сложного направления Кольского полуострова – автодороги Кола – Серебрянские ГЭС. Напомним: трассу на побережье Баренцева моря закрыли еще вечером 16 февраля. И пока надежд на ее открытие нет.

По данным Мурманского гидрометцентра, в Териберке сегодня, 17 февраля, +1 градус и ветер, достигающих в порывах 19 – 24 метра в секунду. Да, и что говорить про побережье, когда ночью даже в Мурманске за окном завывал западный ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU