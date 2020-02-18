В Мурманске искали доброго и общительного подростка
И снова волонтеры и сотрудники полиции были подняты по тревоге – в Мурманске пропал 13-летний мальчик.
- Илья Черных вышел из дома №30 по улице Маклакова 16 февраля около 16.00 и пропал. Был одет в сине-серую куртку-пуховик с мехом на капюшоне, черные спортивные штаны, коричневые спортивные ботинки такого же цвета шапку, - такие ориентировки распространил в соцсетях поисковый отряд «МурманСпас».
Пост о пропавшем мальчике нашел отклик. Оказывается, в городе Илью знают многие и отзываются, как о добродушном и общительном ребенке. Но вот куда он мог запропаститься? Ответ на этот вопрос, как оказалось, знал его друг.
- Илья у меня на ночь остался. Потом сказал, что к тети пойдет. А сейчас у друга Леши, - рассказал в соцстях товарищ пропавшего подростка.
А вскоре появилось и сообщение от волонтеров, что Илья Черных нашелся и с ним все хорошо. Дома он не появлялся сутки. Что чувствовали в этот момент его родители, не трудно представить.
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