В Мурманске задержали трех подростков, баловавшихся на улице с пневматическим пистолетом

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:00:19+03:00

Прохожих возмутило, что несовершеннолетние стреляют по витринам и окнам

Изменить размер текста: A A

- В центре Мурманска разгуливают подростки с пневматическим пистолетом. Вчера разбили витражи и окна кинотеатре "Мурманск", сегодня стреляли по банкам рядом с КТМ. Заявление в полицию написано, данные с камер сняты. Очень рекомендуем подросткам явиться с повинной, а родителям компенсировать ущерб, - такой пост на днях появился в группе "Черный список Мурманск | Отзывы".

Прохожим удалось сфотографировать хулиганов, правда, со спины. На вид они - учащиеся старших классов.

Подроски расстреляли окна кинотеатра "Мурманск". Фото: Алексей Лупилин

В полиции столицы Заполярья на этот сигнал уже отреагировали.

- Подростки установлены, их трое. В данный момент проводится проверка, - сообщила "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Напомним: на прошлой неделе в одной из школ Североморска произошел несчастный случай - мальчик воткнул ручку в глаз девочке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU