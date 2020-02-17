2020-02-17T18:00:19+03:00
Общество

В Мурманске задержали трех подростков, баловавшихся на улице с пневматическим пистолетом

Прохожих возмутило, что несовершеннолетние стреляют по витринам и окнам
Ника СВЕТЛОВА
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Полиция задержала трех подростков. Фото: Алексей ЛупилинПолиция задержала трех подростков. Фото: Алексей Лупилин
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- В центре Мурманска разгуливают подростки с пневматическим пистолетом. Вчера разбили витражи и окна кинотеатре "Мурманск", сегодня стреляли по банкам рядом с КТМ. Заявление в полицию написано, данные с камер сняты. Очень рекомендуем подросткам явиться с повинной, а родителям компенсировать ущерб, - такой пост на днях появился в группе "Черный список Мурманск | Отзывы".

Прохожим удалось сфотографировать хулиганов, правда, со спины. На вид они - учащиеся старших классов.

Подроски расстреляли окна кинотеатра "Мурманск". Фото: Алексей Лупилин

Подроски расстреляли окна кинотеатра "Мурманск". Фото: Алексей Лупилин

В полиции столицы Заполярья на этот сигнал уже отреагировали.

- Подростки установлены, их трое. В данный момент проводится проверка, - сообщила "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Напомним: на прошлой неделе в одной из школ Североморска произошел несчастный случай - мальчик воткнул ручку в глаз девочке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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