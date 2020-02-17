В Мурманске ограбили храм Спаса на Водах
Увы, и среди северян, славящихся своей отзывчивостью и добротой, находятся те, кто готов покуситься на святое. Не устоял перед искушением поживиться легкой добычей и 35-летний мурманчанин, к слову, неоднократно судимый за кражу и грабеж.
- Как удалось выяснить, мужчина зашел в храм Спаса на Водах за емкостью с водой, но, увидев ящик для пожертвований, решился на кражу. Он дождался момента, когда за ним никто не наблюдал, схватил контейнер с деньгами и убежал. Покинув храм, подозреваемый вскрыл ящик и вытащил оттуда только купюры. По его словам, монеты для него не представляли интереса, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.
Подоспевшие на место преступления полицейские опросили свидетелей, просмотрели записи камер и установили пути отхода вора, а вскоре нашли и пустой ящик для пожертвований. Еще через непродолжительное время задержали и самого грабителя.
- В ящике было около 3500 рублей. Деньги злоумышленник успел потратить на личные нужды. А саму кражу объяснил трудным материальным положением - постоянного заработка у него нет, - уточняет собеседник «КП».
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине, ограбившему храм Спаса на Водах, грозит до двух лет лишения свободы.
К слову, в Мурманске это не первый такой случай. Два года назад неизвестный украл деньги из ящика для пожертвований, которые собирали для больных детей.
В Мурманске ограбили Спас-на-Водах.Автор: УМВД по Мурманской области! другой источник
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