В Кировске хотят провести флешмоб "Очистим город от снега!"

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:03:44+03:00

Кировчан призывают сами взять лопаты в руки и выйти на борьбу со снегом. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Мурманской области хозяйничает циклон "Виктория". Он принес на Кольский полуостров снег, уже перекрыты дорога на Териберку и часть "Колы" (только для большегрузов).

Замело все города, но вот Кировску достанется больше всего. Если в Мурманске ожидается ожидается от 5 до 10 миллиметров снега, то Кировску – до 30 миллиметров. Жителям города у подножия Хибин приходится несладко, в буквальном смысле слова не пройти не проехать.

Снегоуборочная техника работает, но пока ей не удалось откопать все улицы. И горожане решили, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. 17 февраля инициативные горожане хотят провести флешмоб "Очистим город от снега!".

- У многих есть лопаты - дома, в машине, в гараже. Давайте выйдем в одно время и поработаем на благо города, на благо всех нас. Конечно, дороги нам рано или поздно расчистят, но лучше рано, чем поздно. Наших коммунальных денег все равно не хватает на постоянную уборку дворов. Это наш город. Вместе мы сила! Как вам идея? - спрашивают у кировчан в паблике "Швейцария в Хибинах".

Встреча желающих поучаствовать намечена на 17.00.

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