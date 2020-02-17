Из-за теплой зимы детеныши гренландского тюленя в Белом море могут погибнуть

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:07:55+03:00

Малышей не смогут выходить, потому что лед еще не окреп

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Гренландские тюлени - живая достопримечательность Кандалакши и всего побережья Белого моря. Весной в Кандалакшском заливе можно увидеть детенышей, которые очаруют любого. Да только в этом году ситуация может поменяться.

Многие заметили, что зима 2019-2020 теплая. Если северяне еще ощущают ее дыхание в виде снегопадов и мороза, то в других городах даже снега не видели. Для животных это настоящий стресс. Ледовая обстановка в Белом море сейчас такова, что гренландские тюлени могут не родить и не выходить своих малышей.

-Согласно многолетним наблюдениям, рождение детенышей у гренландских тюленей обычно происходит с 28 февраля по 5 марта, однако ледяной покров к этому времени, вероятно, не нарастет. Первое необходимое действие уже предпринято: на сайте капитана порта Архангельск, в зону ответственности которого входят морские пути в горле Белого моря, опубликовано Информационное сообщение от 10.02.2020 «О предотвращении гибели гренландских тюленей в Белом море» . Все капитаны портов Западной Арктики в курсе этого решения, информация, содержащаяся в нем, будет доведена до капитанов судов, двигающихся по морским путям в Белом море, - сообщила председатель Фонда защиты китов Маргарита Митрофанова.

Также капитанов судов надо предупредить о том, где находятся малыши и их родители. Иначе может произойти массовая гибель детенышей.

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