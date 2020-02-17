В Кандалакше хотят развивать круизный туризм и дайвинг

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:59:19+03:00

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не раз повторял, что туризм - это не только дружба народов, но и сильная отрасль экономики.

Неудивительно, что каждый муниципалитет ищет способ привлечь к себе туристов. Некоторым городам уже проще. Например, в Кировске давно сделали ставку на зимний отдых, который активно развивают. А в той же Кандалакше пока только разрабатывают план. Причем при поддержке опытных коллег.

- Мы провели встречу с руководством порта, обсудили тему развития круизного туризма. Проблемы есть, но, главное, есть возможности. Будем прорабатывать это направление. Оценили потенциал развития дайвинга. Белое море очень красивое, с богатой флорой и фауной. Уже появились первые идеи. Посетили смотровую площадку за перевалом. Задача - организовать здесь цивилизованную точку притяжения, наладить сбор и вывоз мусора, - пояснил глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов.

Помимо этого туристический десант обсудил развитие гостиничного бизнеса, а также календарь событий. В Кандалакше проходит немало интересных мероприятий, например, фестиваль викингов и парусная регата. Но туристов хотят привлечь и в другие населенные пункты, например, в Колвицу и Ковду. Для них создадут новые праздники.

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