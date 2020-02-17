2020-02-17T12:02:57+03:00
Общество

17-летняя жительница Североморска из-за остеосаркомы лишилась ноги

Девушке, которая не сдается, нужна наша помощь
Мария ПАШЕНКОВА
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Диане всего 17 лет, а на ее долю выпало столько испытаний. Фото: deti-life.ruДиане всего 17 лет, а на ее долю выпало столько испытаний. Фото: deti-life.ru
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Диане Нешко из Североморска 17 лет. В этом возрасте ее сверстники думаю о Последнем звонке, поступлении в вузы и как справляться со взрослой жизнью. А у Дианы другие заботы: ей надо победить остесаркому или рак костей. Болезнь настигла ее в 2018 году.

- Диана пришла после школы домой и пожаловалась на боль в колене. Уже на следующее утро нога опухла и Диана с мамой пошли к участковому педиатру. Дежурный хирург сделал рентген и сразу отправил девочку в областную больницу. После ряда обследований врачи поставили диагноз — остеосаркома, - рассказывают в благотворительном фонде "Жизнь".

Девушку отправили на лечение в онкологическое отделение Российской детской клинической клинической больницы. Сначала тяжелая химиотерапия, а затем... ампутация ноги. Как врачи не старались ее сохранить, риск распространения болезни был слишком большой.

- 15 месяцев в одной больничной палате. Редкие прогулки на улице. Капельницы, трубки, катетеры, восстановления — и опять по кругу. Диана не бросила учебу и даже наоборот — просила учителей задавать больше уроков, стала дистанционно участвовать в олимпиадах, получать грамоты и проходить онлайн курсы по подготовке к ЕГЭ, - продолжают рассказ в фонде.

Диана не сдается, но ей нужна наша помощь. Врачи назначили новый протокол химиотерапии препаратами «Нексавар» и «Афинитор». Стоимость необходимых на ближайшее время лекарств составляет 307 000 рублей. Лекарства можно получить бесплатно, но этот процесс займет очень много времени. Поэтому фонд собирает деньги для срочной покупки лекарств.

Реквизиты можно найти на сайте благотворительной организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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