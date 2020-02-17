2020-02-17T10:30:57+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге жителя Мурманской области ударили ножом за отказ дать сигарету

Мужчин сам себе вызвал скорую помощь
Ника СВЕТЛОВА
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Северянин пострадал из-за отказа дать сигарету.Северянин пострадал из-за отказа дать сигарету.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Курение убивает во всех смыслах этого слова. Причем пострадать от вредной привычки можно, даже не беря сигарету в руки.

31-летний житель Кандалакшского района две недели назад приехал в Санкт-Петербург. Около полуночи 16 февраля мужчина шел рядом с метро "Ломоносовская". У дома №61 на улице Бабушкина к нему подошел незнакомец в черной куртке и синих джинсах и попросил сигарету.

- Приезжий ответил отказом и пошел дальше, однако через минуту почувствовал, что его чем-то ударили сзади в левую часть спины в области ребер. При этом никаких угроз высказано не было. После этого неизвестный убежал. Мужчина понял, что у него идет кровь и дошел до дома № 61 по улице Бабушкина, откуда вызвал «скорую». Врачи доставили его в Александровскую больницу. Полиция проводит проверку по факту произошедшего, - пишет сайт 78.ru.

Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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