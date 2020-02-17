Уроженку Мурманска не пустили на Евровидение с песней про нетрадиционную ориентацию

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:27:12+03:00

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16 мая в Роттердаме пройдет финал Евровидения. Кто поедет от России, еще решается, а вот в Норвегии уже прошел отбор. К слову, участвовала в нем уроженка Мурманска Лиза Васильева.

Девушка выбрала не веселую песню про любовь, как это любят на конкурсе, а композицию про нетрадиционные отношения с названием "Я - гей". С ней она вошла в финал национального отбора. На сцене россиянка выступала вместе с подтанцовской, девушки держали в руках веера с цветами ЛГБТ-движения.

Несмотря на то, что на Евровидении благосклонно относятся к представителям нетрадиционной ориентации и песням про них (вспомнить даже победы Даны Интернэшнл или Кончиты Вурст), в России и даже в Норвегии к творчеству Лизы Васильевой отнеслись неоднозначно. И это видно по оценке зрителей. Отбор участника для конкурса шел на шоу Melodi Grand Prix, и россиянка заняла на нем последнее место.

А вот победила певица Ульрикке с песней Attention.

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