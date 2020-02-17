2020-02-17T08:00:31+03:00
Общество

В конце мая в Мурманской области хотят сделать трезвые дни

В одних муниципалитетах алкоголь не будут продавать всего сутки, а в других - несколько
Мария ПАШЕНКОВА
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Чтобы такой картины не было, на Последний звонок запретят розничную продажу алкоголя.Чтобы такой картины не было, на Последний звонок запретят розничную продажу алкоголя.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В свое время Мурманская область подала пример другим муниципалитетам и запретила продажу горячительных напитков на детские праздники: День знаний, Последний звонок и День защиты детей.

В этом году без дней трезвости тоже не обойдется. На порте "Открытый электронный регион" появился проект постановления правительства об ограничении розничной продажи алкоголя на Последний звонок.

Так, Апатиты, Кировск, Заозерск введут сухой закон 20 мая, а Видяево, Краснощелье, Корзуново, Раяковски, Лиинахамари, Варзуга - 23 мая. Если муниципалитеты, где трезвых дней будет сразу несколько, например, в Оленегорске, Кандалакше, Печенге и Никеле 21 и 23 мая, В Ковдорском районе и Заполярном - 20, 21 и 23 мая. Но больше всего их в Североморске - с 20 по 23 мая.

Проект постановления можно обсудить до 20 февраля.

Напомним: в Мурманской области запретили продавать снюсы несовершеннолетним.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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