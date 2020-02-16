В Мурманске из горящего дома эвакуировали 26 человек

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:23:00+03:00

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Ночные пожары особенно опасны. Ведь не каждый проснется, пока будет разгораться пламя, легко отравиться угарным газом и уже никогда не встать с кровати.

Жильцам дома №15 на улице Скальная в Мурманске повезло. В 0.54 в ночь с 15 на 16 февраля в одной из квартир на первом этаже начался пожар. Пожарные среагировали моментально.

- В подъезде было сильное задымление, производилась эвакуация с верхних этажей. На месте работали два отделения пожарно-спасательной части №4, я отделение специализированной пожарно-спасательной части, применялась автолестница. Были эвакуированы 26 человек, 33 человека спасены с помощью специальных устройств. Пожар ликвидировали в 1.42, - сообщил начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

К счастью, никто в пожаре не погиб. Два человека пострадали и были обслужены амбулаторно.

- В результате пожара в квартире выгорела кухня по всей площади, обгорели двери в кухню, ванную, туалет. Прихожая и комната закопчены по всей площади, окно на кухне сгорело полностью, окно в комнате лопнуло от воздействия высокой температуры, - сообщается в группе "Мурманск ДТП ЧП".

ИСТОЧНИК KP.RU