2020-02-16T10:08:17+03:00
Здоровье

Мурманский лицеист изобрел нейросеть, которая читает рентгеновские снимки

Искусственный интеллект учится распознавать пневмонию
Ника СВЕТЛОВА
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Нейросеть учили распознавать на рентгеновских снимках пневмонию.Нейросеть учили распознавать на рентгеновских снимках пневмонию.Фото: Александр ГЛУЗ
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Не зря говорят, что дети - наше будущее. Школьники часто делают изобретения не хуже взрослых ученых. И они делают нашу жизнь лучше.

Вот и десятиклассник Мурманского политехнического музея Роман Симановский провел не по-детски важное исследование на тему "Распознавание рентгеновских снимков на основе машинного обучения". С ней он выступил на X Российской конференции учащихся «Юность. Наука. Культура – Арктика» и победил в секции «Информатика, программирование и информационные технологии».

Благодаря лицеисту была создана нейросеть, которую учили на базе рентген-снимков грудной клетки распознавать пневмонию.

- Мы помогли Роману собрать датасет (набор изображений), на основе которых он учил свою нейросеть, кроме этого с руководителем Романа мы планируем дальнейшую работу: откорректируем цели его проекта, для того чтобы они коррелировали с задачами здравоохранения, чтобы это была не просто прикладная математическая «игрушка» для старшеклассника, а продукт, который реально сможет использовать здравоохранение», - пояснил заместитель главного врача по диагностической работе областной больницы Леонид Анопченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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