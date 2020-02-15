По дороге в Апатиты микроавтобус врезался в легковое авто и перевернулся
Ночь на федеральной автодороге Р-21 «Кола» ознаменовалась серьезной аварией. Предотвращать ее последствия приехали сотрудники МЧС.
- 15 февраля в 01.08 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 24 километре дороги в Апатиты. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся. Спасатели поставили его на колеса и отбуксировали с трассы на обочину, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.
По словам полицейских, водитель одного микроавтобуса на жёсткой сцепке буксировал другой автобус, который был неисправен. И в какой-то момент неисправный автобус занесло, и он перевернулся. К счастью, пострадавших в ДТП не оказалось.
Напомним, на дороге Снежногорск-Гаджиево LADA Largus вылетела на встречку и столкнулась с автобусом «ПАЗ». В аварии пострадало пять человек.
Водителей и пешеходов просят быть как можно внимательнее на дорогах, особенно, когда кругом гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU