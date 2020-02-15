Житель Кандалакши чуть не задушил свою 70-летнюю мать подушкой, которая упрекнула его в пьянстве
Житель Кандалакши настолько разозлился на свою мать из-за упреков в его сторону, что дело почти обернулось непоправимым исходом. Так, в полицию обратилась за помощью 70-летняя местная жительница, рассказав, что сын угрожал ей убийством.
- Как выяснили стражи порядка, 44-летний мужчина проживал совместно с пожилой северянкой. Когда он в очередной раз был пьян, пенсионерка высказала ему претензии по поводу асоциального образа жизни. Тут разгорелся конфликт, закончившийся угрозами. Затем разбуянившийся кандалакшанин начал душить мать, используя подушку. К счастью, женщине удалось выбежать из квартиры и обратиться к соседям за помощью, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
В итоге злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Установлено, что он уже не раз привлекался к уголовной ответственности.
В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит лишение свободы до двух лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
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