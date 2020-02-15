2020-02-15T13:33:09+03:00
Происшествия

Житель Кандалакши чуть не задушил свою 70-летнюю мать подушкой, которая упрекнула его в пьянстве

Пенсионерке удалось выбежать из квартиры и позвать на помощь
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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За свою агрессию мужчине светит до 2 лет лишения свободы. Фото: pixabay.comЗа свою агрессию мужчине светит до 2 лет лишения свободы. Фото: pixabay.com
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Житель Кандалакши настолько разозлился на свою мать из-за упреков в его сторону, что дело почти обернулось непоправимым исходом. Так, в полицию обратилась за помощью 70-летняя местная жительница, рассказав, что сын угрожал ей убийством.

- Как выяснили стражи порядка, 44-летний мужчина проживал совместно с пожилой северянкой. Когда он в очередной раз был пьян, пенсионерка высказала ему претензии по поводу асоциального образа жизни. Тут разгорелся конфликт, закончившийся угрозами. Затем разбуянившийся кандалакшанин начал душить мать, используя подушку. К счастью, женщине удалось выбежать из квартиры и обратиться к соседям за помощью, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В итоге злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Установлено, что он уже не раз привлекался к уголовной ответственности.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит лишение свободы до двух лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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