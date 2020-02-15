Мурманской области на борьбу с онкологией выделили 620 миллионов рублей

15 Февр. 2020 2020-02-15T13:30:03+03:00

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяной Голиковой, чтобы обсудить насущные для региона вопросы медицины. По итогам переговоров, онкоцентру Кольского края предстоит кардинально обновиться.

- Благодаря Татьяне Алексеевне в прошлом году мы получили дополнительные 620 миллионов рублей на борьбу с онкологией. На все эти деньги было закуплено современное оборудование в онкоцентр. Там нужно менять изношенные аппараты 70-90-х годов. Мы это сделаем: поставим современные ускорители, аппарат для брахитерапии в комплекте с аппаратом С-дуга и операционным столом. И уже в этом году сможем открыть радиологическое отделение! Чтобы очереди стали меньше, а помощь качественнее. На это нужны дополнительные деньги, и мы их найдем, - отметил глава заполярного региона Андрей Чибис.

Также Правительством России были выделены деньги на реконструкцию и строительство нового корпуса онкоцентра к 2024 году. Но реализовать проект собираются раньше, уже через два года, чтобы жители области быстрее получали онкопомощь нового уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU