Прожиточный минимум в Мурманской области стал еще меньше

15 Февр. 2020 2020-02-15T03:12:19+03:00

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 10 февраля подписал постановление, согласно которому новый прожиточный минимум составил в заполярном регионе 16 688 рублей на душу населения.

- Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года для трудоспособного населения – 17 379 рублей, для пенсионеров – 13 869 рублей, для детей – 16 670 рублей. Распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, - говорится в официальном документе.

К слову, эти и так небольшие суммы продолжают падать из квартала в квартал. Так, в конце прошлого года прожиточный минимум равнялся в Заполярье 16 886 рублей на человека, для трудоспособных северян 17 575 рублей, для пожилых людей - 14 040 рублей, для несовершеннолетних - 16 900 рублей. По сравнению со вторым кварталом 2019 года ситуация еще хуже. Тогда сумма составляла 17 149 рублей на душу населения и 17 841 рубль для трудящихся.

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ИСТОЧНИК KP.RU