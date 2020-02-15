15 Февр. 2020 2020-02-15T03:18:02+03:00

Дана давно была на самовыгуле и нередко ночевала на улице. Фото: Приют для бездомных животных в Мурманске

Дана жила в пьющей семье и была давно на самовыгуле, но такого предательства все равно не ожидала [видео]

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Среди бела дня 13 февраля в центре Мурманска разыгралась настоящая драма. Неприятный инцидент произошел на глазах у юных северян на улице Володарского.

- Это видео мне сейчас прислали дети, ставшие свидетелями ужасной сцены. Мужчина на их глазах отстегнул поводок у этой собаки, пнул ее и ушел. Пес мечется, подбегает ко всем прохожим. Дети просят приехать забрать собаку, а мне забрать ее попросту некуда! Очень прошу, если есть у кого-то хоть какая-то возможность приютить псинку – сделайте это! – написала в соцсетях руководитель приюта для бездомных животных в Мурманске Оксана Анчишкна.

Однако участливые пользователи быстро опознали в осиротевшем животном местную собаку по кличке Дана. Оказывается, до этого момента она жила в пьющей семье и была на самовыгуле. Кроме того, нередко ей приходилось ночевать на улице. Так, что, по сути, в ее жизни мало что поменялось. Сейчас для Даны ищут хотя бы временный дом. Желающих принять участие в судьбе выброшенной на произвол судьбы собаки просят связаться с Оксаной Львовной по телефону 8-921-271-93-93.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/760886" frameborder="0"></iframe> В Мурманске мужчина выкинул собаку на улицу на глазах у детей.Автор: Приют для бездомных животных в Мурманске! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU