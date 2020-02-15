В Мурманске мужчина выкинул собаку на улицу на глазах у детей
Среди бела дня 13 февраля в центре Мурманска разыгралась настоящая драма. Неприятный инцидент произошел на глазах у юных северян на улице Володарского.
- Это видео мне сейчас прислали дети, ставшие свидетелями ужасной сцены. Мужчина на их глазах отстегнул поводок у этой собаки, пнул ее и ушел. Пес мечется, подбегает ко всем прохожим. Дети просят приехать забрать собаку, а мне забрать ее попросту некуда! Очень прошу, если есть у кого-то хоть какая-то возможность приютить псинку – сделайте это! – написала в соцсетях руководитель приюта для бездомных животных в Мурманске Оксана Анчишкна.
Однако участливые пользователи быстро опознали в осиротевшем животном местную собаку по кличке Дана. Оказывается, до этого момента она жила в пьющей семье и была на самовыгуле. Кроме того, нередко ей приходилось ночевать на улице. Так, что, по сути, в ее жизни мало что поменялось. Сейчас для Даны ищут хотя бы временный дом. Желающих принять участие в судьбе выброшенной на произвол судьбы собаки просят связаться с Оксаной Львовной по телефону 8-921-271-93-93.
В Мурманске мужчина выкинул собаку на улицу на глазах у детей.Автор: Приют для бездомных животных в Мурманске! другой источник
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