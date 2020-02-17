2020-02-17T17:30:03+03:00
Общество

В Мурманске на объездной дороге появится подземный пешеходный переход

Реконструкция северного участка Ленинградки начнется уже этой осенью
Елена МОЛОДЦОВА
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Работы на дороге вдоль промзоны Мурманска начнутся уже осенью.Работы на дороге вдоль промзоны Мурманска начнутся уже осенью.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже сегодня многие с трудом вспоминают, что собой представала Восточно-объездная дорога еще несколько лет назад, - настолько мурманчане привыкли к широкой освещенной трассе с качественным покрытием. Однако в ближайшем будущем ее и вовсе будет не узнать. Второй этап ее реконструкции на юге Мурманска уже идет полным ходом, а скоро работы начнутся и на севере вдоль промзоны.

- На сегодняшний день возможности трассы исчерпали себя, в частности, в связи с высокой степенью износа. Характеристики участка с 14 по 19 километр не соответствуют современным требованиям по нагрузкам и нуждаются в модернизации, - сообщают в Санкт-Петербургском филиале Главгосэкспертизы России. – Проектом предусмотрено строительство нового освещенного четырехполосного участка протяженностью 4,27 километра. Также здесь обустроят подземный пешеходный переход длиной 46,9 метров.

Управление дорогой «Кола» получило положительную экспертизу. Сам проект начнут реализовывать уже этой осенью.

- К сентябрю завершим реконструкцию развязки на аэропорт «Мурманск», и сразу же подрядчик перейдет на участок вдоль промзоны Мурманска. Деньги на его преображение уже выделили, - сообщил «КП» начальник Мурманского филиала Управления дорогой «Кола» Андрей Аляпкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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