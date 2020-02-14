2020-02-14T17:04:53+03:00
Общество

В Мурманске обслужили юбилейных пассажиров общественного транспорта

За все время существования автобусы и троллейбусы заполярной столицы перевезли 3 миллиарда 250 миллионов человек
Наталья ЛОБАНОВА
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Удачно сели в городской транспорт сразу две северянки. Фото: администрация МурманскаУдачно сели в городской транспорт сразу две северянки. Фото: администрация Мурманска
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В феврале предприятие АО «Электротранспорт», которое каждый день развозит жителей Мурманска и гостей областного центра на автобусах и троллейбусах, отметило свой 58-ой день рождения. За все время работы транспортная компания обслужила 3 миллиарда и 250 миллионов человек. В честь этого круглого числа, руководство компании решило отметить юбилейного пассажира.

– Почетных пассажиров поздравили в автобусе №10 и троллейбусе №3. Билетов, приобретенных в одинаковое время, оказалось сразу два. Северянам вручили транспортные карты, цветы и памятные подарки, – отметил гендиректор АО «Электротранспорт», депутат совета депутатов Мурманска Сергей Коробков.

Одним из юбилейных пассажиров стала мурманчанка Наталья Беспалова, которая на остановке «улица Гагарина» села в автобус десятого маршрута. По ее словам, общественным транспортом пользуется регулярно, но такой сюрприз оказался полной неожиданностью. В тот же момент в троллейбус «тройку» удачно зашла Анна Миляева, приехавшая из Полярного в Мурманск по делам.

К слову, в год городской транспорт перевозит 43,4 миллиона пассажиров. Из них 6,2 миллиона человек – это учащиеся и студенты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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