В Мурманске подросток упал с крыши подсобки гимназии
Маленькие детки – маленькие бедки, подрастают детки – подрастают бедки. Уследить за подросшим чадом дело не легкое – несмотря на кажущуюся самостоятельность, подростки способны выкинуть нечто совсем неожиданное. Именно так поступил 12-летний ученик гимназии №7.
- Ребенок упал с крыши подсобного помещения учебного заведения в Мурманске. Его госпитализировали в больницу с переломом ноги, - сообщил «КП» осведомленный источник.
Однако несчастный случай не заинтересовал правоохранительные органы. Вероятнее всего у родителей пострадавшего гимназиста не оказалось претензий к руководству и педагогам образовательного учреждения.
Напомним: сейчас следователи разбираются в ситуации с ученицей школы в Североморске, которой воткнули ручку в глаз. Девочка сама спровоцировала несчастный случай, но меру ответственности каждого участника этой ситуации определят в Следкоме.
ИСТОЧНИК KP.RU