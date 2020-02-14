2020-02-14T15:05:32+03:00
Происшествия

В Мурманске подросток упал с крыши подсобки гимназии

Мальчик сломал ногу из-за собственной шалости
Елена ЧУМАКОВА
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Приземление с крыши подсобки оказалось не удачным - подросток сломал ногу.Приземление с крыши подсобки оказалось не удачным - подросток сломал ногу.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Маленькие детки – маленькие бедки, подрастают детки – подрастают бедки. Уследить за подросшим чадом дело не легкое – несмотря на кажущуюся самостоятельность, подростки способны выкинуть нечто совсем неожиданное. Именно так поступил 12-летний ученик гимназии №7.

- Ребенок упал с крыши подсобного помещения учебного заведения в Мурманске. Его госпитализировали в больницу с переломом ноги, - сообщил «КП» осведомленный источник.

Однако несчастный случай не заинтересовал правоохранительные органы. Вероятнее всего у родителей пострадавшего гимназиста не оказалось претензий к руководству и педагогам образовательного учреждения.

Напомним: сейчас следователи разбираются в ситуации с ученицей школы в Североморске, которой воткнули ручку в глаз. Девочка сама спровоцировала несчастный случай, но меру ответственности каждого участника этой ситуации определят в Следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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