2020-02-14T16:44:02+03:00
Общество

Прокуратура не дала оставить без тепла и воды жителей Ревды

Местный водоканал задолжал ресурсникам порядка 12 миллионов рублей
Елена МОЛОДЦОВА
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Холодные батареи в разгар зимы в Ревде отменила прокуратура.Холодные батареи в разгар зимы в Ревде отменила прокуратура.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Увы, в спорах коммунальщиков и жилищников разменной монетой нередко становятся обычные северяне. Так должно было произойти и в Ревде.

- «КолАтомЭнергоСбыт» направил в адрес «Водоканала-Ревда» уведомление о полном ограничении режима потребления электроэнергии, мотивируя это тем, что предприятие задолжало порядка 12 миллионов рублей, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Тот факт, что после введения ограничения почти восемь тысяч жителей Ревды в разгар зимы окажутся без воды и тепла, ресурсников не смутило. К счастью, для северян у прокуратуры оказалось на этот счёт другое мнение.

- Должностное лицо «КолАтомЭнергоСбыта» предостережено о недопустимости нарушения прав граждан, - подчеркнула собеседник «КП».

Разумеется, спорить с надзорным ведомством коммунальщики не стали и конец света местного масштаба был отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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