Обновление Больничного городка в Мурманске поддержала Москва

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:34:13+03:00

Подготовка к расселению микрорайона начнется уже в этом году

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Об амбициозных планах по обновлению Больничного городка в Мурманске стало известно в конце прошлого года. Напомним: здесь собираются снести деревяшки и построить на их месте современные дома.

Проект северянам кажется чересчур смелым, все-таки план по избавлению города от деревяшек к его столетию провалился. Впрочем, глава Мурманской области Андрей Чибис настроен оптимистично. Тем более, что есть поддержка из Москвы. В столице губернатор встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Диалог был более чем важным, ведь Марат Шакирзянович один из главных экспертов в сфере строительства в стране.

- Мы обсудили целый набор вопросов по которым нужна не только поддержка, но и экспертная оценка. Отдельное спасибо Марату Шакирзяновичу за такую открытость и конструктивный разговор. Вице-премьер поддержал инициативы Мурманской области в части развития жилищного строительства и создания комфортной городской среды - это и реновация микрорайона «Больничный городок», и создание качественных новых городских пространств в Мурманске и области, - рассказал по итогам встречи Андрей Чибис.

Подготовка к обновлению микрорайона начнется уже в этом году.

Также вице-премьер обещал поддержать ремонт дороги на Териберку.

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