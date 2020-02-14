Жительница поселка Высокий вонзила нож в спину знакомого за попытку ее обнять
Попытки флирта с замужней северянкой привели ловеласа в больницу, а женщине за свою агрессию светит теперь реальный срок. И вот как это было.
В одном из домов, расположенном на улице Гвардейской в поселке Высокий, местные жители распивали спиртное в дружеской компании. Когда супруг хозяйки квартиры уснул, один из знакомых начал активно оказывать ей знаки внимания. В момент, когда тот попытался обнять северянку, она ударила его в спину кухонным ножом. В итоге 50-летний мужчина попал в медучреждение с тяжелой травмой, а о произошедшем узнала полиция.
- Оперативники уголовного розыска Оленегорска задержали подозреваемую. Безработная 63-летняя местная жительница ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Пенсионерка призналась в содеянном и рассказала, что ссора произошла в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
На злоумышленницу завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ей грозит лишение свободы до 10 лет. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
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