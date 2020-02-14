2020-02-14T13:03:48+03:00
Происшествия

В Мурманске на мусоросжигательном заводе горели 50 квадратных метров мусора

Пожар удалось потушить за два часа
Елена МОЛОДЦОВА
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Загоревшийся мусор пожарные потушили довольно быстро.Загоревшийся мусор пожарные потушили довольно быстро.Фото: Андрей КАРА
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Небольшое ЧП, случившееся вечером 13 февраля в Мурманске, наделало немало паники. Еще бы! Ведь горел мусоросжигательный завод.

Напомним: сообщение о пожаре на Домостроительной, 34 появилось в районе 20.30 в соцсетях. Правда, в МЧС по Мурманской области поспешили успокоить – повода для паники нет.

- В 20.27 работники мусоросжигательного завода обнаружили возгорание в мусорной яме и сразу же сообщили в диспетчерскую службу. Через четыре минуты на место прибыло первое подразделение огнеборцов. Всего на месте работал 21 человек личного состава и шесть единиц техники, - рассказывает заместитель начальника пресс-службы МЧС по Мурманской области Михаил Бурков.

Локализовать пожар, охвативший площадь в 50 квадратных метров, удалось довольно быстро – в 20.54, а еще через полчаса была объявлена его полная ликвидация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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