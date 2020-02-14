В Мурманске на мусоросжигательном заводе горели 50 квадратных метров мусора
Небольшое ЧП, случившееся вечером 13 февраля в Мурманске, наделало немало паники. Еще бы! Ведь горел мусоросжигательный завод.
Напомним: сообщение о пожаре на Домостроительной, 34 появилось в районе 20.30 в соцсетях. Правда, в МЧС по Мурманской области поспешили успокоить – повода для паники нет.
- В 20.27 работники мусоросжигательного завода обнаружили возгорание в мусорной яме и сразу же сообщили в диспетчерскую службу. Через четыре минуты на место прибыло первое подразделение огнеборцов. Всего на месте работал 21 человек личного состава и шесть единиц техники, - рассказывает заместитель начальника пресс-службы МЧС по Мурманской области Михаил Бурков.
Локализовать пожар, охвативший площадь в 50 квадратных метров, удалось довольно быстро – в 20.54, а еще через полчаса была объявлена его полная ликвидация.
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