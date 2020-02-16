В Мурманске дети потушили пожар рядом с детским садом

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:52:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Помните книгу Аркадия Гайдара «Тимур и его команда»? Творить добро и совершать правильные поступки маленькие люди могут не только в книгах, даже если они моложе тех самых героев в произведении классика. Так, благодаря 7-8-летним северянам удалось избежать пожара недалеко от детского сада. В официальной группе «ВКонтакте» «Мурманск» появилось обращение мурманчанина.

- Сегодня, 13 февраля в 13.00, на улице Буркова во дворе дома №43 произошло возгорание выброшенного на помойку дивана от окурка, - написали в сообществе.

Авторы поста уточнили, что группа детей 7-8-летнего возраста увидели начинающую разгораться мягкую мебель. Ребята не прошли мимо: совсем рядом находится детский сад №78 и его воспитанники могут отравиться, надышавшись дымом. Школьники быстро сообразили, что нужно делать. Они вызвали пожарных, а сами до приезда огнеборцев принялись тушить пламя снегом.

В комментариях пользователи пишут благодарности маленьким героям и их родителям за правильное воспитание. Некоторые отмечают, что чаще дети выступают скорее в роли поджигателей.

- Сын сказал, что издалека увидели, начали тушить снегом, не вышло, попросили воды в саду, тоже не помогло, а потом вызвали пожарных. Так что не всегда, - ответила на подобное сообщение мама одного из детей Юлия Омельяненко.

В МЧС «Комсомолке» сообщили, что ребята в принципе справились с огнем сами, причем за короткое время.

- На контейнерной площадке загорелся диванный матрас. Причина возгорания не установлена. Неподалеку гуляли дети. Увидев задымление, они самостоятельно потушили пожар до приезда пожарных. С момента вызова на пульт дежурного до прибытия прошло 4 минуты, сообщил «КП» заместитель начальника пресс-службы управления МЧС России по Мурманской области Михаил Бурков.

Остается только порадоваться, что родители правильно воспитали юных мурманчан!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU