2020-02-14T12:20:56+03:00
Общество

Администрация Мурманска выделит больше 9 миллионов рублей на снос 8 «деревяшек»

Аварийное жилье расположено в районе Жилстроя
Лидия АРСТОВА
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Деревянные дома продолжают сносить в Мурманске.Деревянные дома продолжают сносить в Мурманске.Фото: Юлия АЛЕХИНА
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Освободить Мурманск от аварийных двухэтажек и расселить их жильцов местные власти планировали к столетию города. К сожалению, сделать это в срок не удалось. Но стоит отметить, дело не стоит на месте. Так, на Жилстрое в ближайшее время снесут 8 «деревяшек». На сайте администрации Мурманска разместили 7 постановлений о демонтаже домов по улицам Новосельская и Заречная.

- Выделить комитету по строительству администрации города Мурманска из резервного фонда администрации города Мурманска 1 659 280 рублей на ликвидацию последствий - выполнения Мурманским муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» работ по демонтажу надземной части здания многоквартирного дома 21 по улице Новосельской в городе Мурманске, - сообщается в документах.

В планах – снести дома на улице Новосельская №26, 28, 21, 29а, 32 и 38. Также проведут демонтаж домов №31 и 32 на улице Заречная. В общей сумме из резервного фонда города на снос отживших свой век двухэтажек выделят более 9 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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