2020-02-14T14:46:37+03:00
Общество

На мосту через Кольский залив в Мурманске выключат свет

Причина – ремонтные работы сетей электроснабжения
Лидия АРСТОВА
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Пока светофоры будут не работать, водителям надо ориентироваться по дорожным знакам.Пока светофоры будут не работать, водителям надо ориентироваться по дорожным знакам.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Погода в Мурманске в последние дни ох как капризничает. Снег в короткое время превращается из жидкой каши в ледяную корку и наоборот. В такой период всем водителям необходимо быть предельно внимательными во избежание аварий. Особенно опасны ДТП на таком участке дороги, как мост. А проехать по переходу над Кольским заливом теперь будет сложно.

Мурманскавтодор сообщает, что на мосту в планах Производственного отделения «СЭС» ПАО «МРСК Северо-Запада» - отремонтировать сети электроснабжения. По этой причине каждый день починки с 13 по 22 февраля с 9.30 до 17.00 будет отключено электрическое освещение. Кроме того, светофоры также работать не будут.

В это время перекресток «Прибрежная автодорога / мост через Кольский залив» считается нерегулируемым. При проезде участка водители должны строго руководствоваться действиями дорожных знаков, особое внимание обращая на знаки приоритета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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