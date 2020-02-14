На мосту через Кольский залив в Мурманске выключат свет

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:46:37+03:00

Пока светофоры будут не работать, водителям надо ориентироваться по дорожным знакам. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Погода в Мурманске в последние дни ох как капризничает. Снег в короткое время превращается из жидкой каши в ледяную корку и наоборот. В такой период всем водителям необходимо быть предельно внимательными во избежание аварий. Особенно опасны ДТП на таком участке дороги, как мост. А проехать по переходу над Кольским заливом теперь будет сложно.

Мурманскавтодор сообщает, что на мосту в планах Производственного отделения «СЭС» ПАО «МРСК Северо-Запада» - отремонтировать сети электроснабжения. По этой причине каждый день починки с 13 по 22 февраля с 9.30 до 17.00 будет отключено электрическое освещение. Кроме того, светофоры также работать не будут.

В это время перекресток «Прибрежная автодорога / мост через Кольский залив» считается нерегулируемым. При проезде участка водители должны строго руководствоваться действиями дорожных знаков, особое внимание обращая на знаки приоритета.

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ИСТОЧНИК KP.RU