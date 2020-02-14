2020-02-14T09:47:47+03:00
Происшествия

В Североморске предприниматель получил грант на открытие детского сада и смог на этом незаконно нажиться

Вместе с пожилой подругой они фиктивно трудоустроили инвалидов и получили субсидию
Лидия АРСТОВА
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Североморец хотел сделать частный детский сад, но получил уголовное дело.Североморец хотел сделать частный детский сад, но получил уголовное дело.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Хочешь жить – умей вертеться. Но старая поговорка, скорее всего, исключает из общего правила нарушение морали, как, например, нажива на детях или инвалидах. Как раз по такому поводу полицейские завершили предварительное расследование уголовного дела о хищении денег, совершенное жителями Североморска.

Так, 28-летний генеральный директор коммерческой организации выиграл в конкурсе проектов грант в размере 300 тысяч рублей на открытие частного детского сада. Сначала мужчина арендовал помещение и сделал в нем ремонт. Вскоре он узнал неплохой лайфхак по быстрому «заработку» денег от 63-летней знакомой. Женщина поведала, что если устроить на работу людей с ограниченными возможностями, то из бюджета возможно получить возмещение. Северяне подготовили бумаги и нашли желающих формально трудоустроиться. План осуществился: 100 тысяч рублей «на карманные расходы» получить удалось.

- Предприниматели совершили хищение бюджетных денежных средств, поскольку понесенные ими расходы, связанные с арендой и ремонтом помещения, были выполнены за счет иных целевых выплат, полученных ранее, в виде гранта и никак не связаны с созданием рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По статье 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения» возбудили уголовное дело и направили в суд. Северянам грозит до 6 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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