Житель Лоухов ради поездки к друзьям в Мурманскую область взломал гараж и украл электро-лобзик

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:14:32+03:00

Вырученных денег хватило и на билет, и на бутылку

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Мурманская область, разумеется, притягивает людей. Туристов привлекают достопримечательности и аврора бореалис, а также северяне довольно гостеприимные люди. Сложно сказать, что именно стало поводом для рвения в регион жителя Карелии.

Реализация поездки осуществилась не по законному пути. Так, в ОМВД России по Лоухскому району обратился 28-летний житель поселка. Мужчина рассказал, что у него пропали строительные инструменты на общую сумму в 10 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что кража произошла ночью. Похититель сбил навесной замок вагончика, в котором лежали инструменты, и прихватил с собой две углошлифовальные машинки, перфоратор, электро-лобзик и саморезы. После проведения расследования полиция задержала 30-летнего местного жителя. Мужчина во всем сознался.

- Он пояснил, что хотел навестить друзей в Мурманской области, но собственных средств на поездку у него не было. Поэтому он совершил кражу, купил билет и по пути сбыл похищенные электроинструменты. Незаконно вырученные деньги потратил на спиртное, - прокомментировали в пресс-службе ОМВД России по Лоухскому району.

Карелянин возместил ущерб в полном объеме. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража»

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