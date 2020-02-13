Мурманская область стала аутсайдером в рейтинге «футбольности» регионов России

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:58:28+03:00

Футбол в Заполярье не в почете. Фото: pixabay.com

Из жителей Заполярья только 1% занимается этим видом спорта

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Гонять с мячом в черно-белый ромбик в Мурманской области не привыкли. Об этом говорит рейтинг «футбольности», составленный РБК совместно с форумом Sport Connect. Исследование позволило выяснить, где в России больше всего любят играть в футбол. И оказалось, что в Кольском крае этот вид спорта не в почете.

- Мурманская область – на последнем месте среди футбольных регионов страны, с результатом 1 балл. Население, которое занимается здесь футболом – 1%, - отмечается в рейтинге.

Регионы нашей страны оценивались по нескольким критериям: количеству воспитанников-профессионалов, обучению тренеров, работе школ и академий высокого уровня, наличию манежей и проценту населения, периодически играющего в футбол.

Лидером Топа стала Москва, набравшая 29 баллов. На втором и третьем месте – Краснодарский край и Ростовская область соответственно. Санкт-Петербург опустился чуть ниже.

В таких же аутсайдерах, как и Заполярье, оказались Архангельская область и Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU