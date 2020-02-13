Мурманская область стала аутсайдером в рейтинге «футбольности» регионов России
Гонять с мячом в черно-белый ромбик в Мурманской области не привыкли. Об этом говорит рейтинг «футбольности», составленный РБК совместно с форумом Sport Connect. Исследование позволило выяснить, где в России больше всего любят играть в футбол. И оказалось, что в Кольском крае этот вид спорта не в почете.
- Мурманская область – на последнем месте среди футбольных регионов страны, с результатом 1 балл. Население, которое занимается здесь футболом – 1%, - отмечается в рейтинге.
Регионы нашей страны оценивались по нескольким критериям: количеству воспитанников-профессионалов, обучению тренеров, работе школ и академий высокого уровня, наличию манежей и проценту населения, периодически играющего в футбол.
Лидером Топа стала Москва, набравшая 29 баллов. На втором и третьем месте – Краснодарский край и Ростовская область соответственно. Санкт-Петербург опустился чуть ниже.
В таких же аутсайдерах, как и Заполярье, оказались Архангельская область и Крым.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU