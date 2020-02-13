В Мурманске у школы нашли труп женщины

13 Февр. 2020 2020-02-13T18:03:37+03:00

В мэрии не подтвердили версию, что она погибла из-за падения на льду

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К школе № 31 в Мурманске, что находится на улице Героев Рыбачьего, 38, днем 13 февраля были стянуты машины с мигалками. Здесь прямо на территории общеобразовательного учреждения нашли тело пожилой женщины.

- К месту обнаружения тела женщины направлена следственно- оперативная группа. Следователем СО по городу Мурманск будет произведен осмотр тела и места происшествия, опрошены очевидцы, установлены родственники. Личность женщины устанавливается, начата процессуальная проверка, - пояснила и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР РФ по Мурманской области Алина Александрович.

По уточненным данным, погибшая - жительница Мурманска 1940 года рождения. По одной из версий, женщина могла получить смертельную травму при падении на скользком льду. Однако в администрации города эту информацию отрицают.

- По словам очевидцев, пожилой женщине стало плохо, она скончалась. Как сообщили в комитете по образованию администрации города Мурманска, произошедшее не имеет отношения к работе образовательного учреждения.Строить какие-либо предположения относительно травм якобы из-за падения на скользкой лестнице неуместно, - пояснили в пресс-службе мэрии.

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