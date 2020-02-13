В Мурманске открылся пункт по приему старых батареек и шин

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:48:30+03:00

Сюда также можно принести автомобильные аккумуляторы и получить вознаграждение

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Мурманск продолжает заботиться об экологии. Так, в заполярной столице на улице Шевченко, 34 открылся пункт по приему вторсырья. Туда северяне могут принести отработанные батарейки, шины и автомобильные аккумуляторы.

- Все больше людей, обеспокоенных экологическими проблемами, стремится сдать ненужные вещи в специализированные места. Открытие такого модуля, безусловно, значимое событие. Своевременно сдавая использованные батарейки на утилизацию, каждый из нас вносит вклад в общее дело по охране окружающей среды, – отметила министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова.

Стоит отметить, что батарейки в пункте принимают бесплатно, но за старые автомобильные шины придется заплатить. Сдать комплект из четырех колес можно примерно за 600 рублей. Кроме того, сюда можно принести автомобильные аккумуляторы, получив за это денежное вознаграждение.

Аналогичная точка по сбору вторсырья функционирует в Мурманске по адресу улица Подгорная, 86а.

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ИСТОЧНИК KP.RU