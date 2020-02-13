2020-02-13T17:48:30+03:00
Общество

В Мурманске открылся пункт по приему старых батареек и шин

Сюда также можно принести автомобильные аккумуляторы и получить вознаграждение
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Новую точку сбора вторсырья открыли на улице Шевченко, 34. Фото: правительство МОНовую точку сбора вторсырья открыли на улице Шевченко, 34. Фото: правительство МО
Изменить размер текста:

Мурманск продолжает заботиться об экологии. Так, в заполярной столице на улице Шевченко, 34 открылся пункт по приему вторсырья. Туда северяне могут принести отработанные батарейки, шины и автомобильные аккумуляторы.

- Все больше людей, обеспокоенных экологическими проблемами, стремится сдать ненужные вещи в специализированные места. Открытие такого модуля, безусловно, значимое событие. Своевременно сдавая использованные батарейки на утилизацию, каждый из нас вносит вклад в общее дело по охране окружающей среды, – отметила министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова.

Стоит отметить, что батарейки в пункте принимают бесплатно, но за старые автомобильные шины придется заплатить. Сдать комплект из четырех колес можно примерно за 600 рублей. Кроме того, сюда можно принести автомобильные аккумуляторы, получив за это денежное вознаграждение.

Аналогичная точка по сбору вторсырья функционирует в Мурманске по адресу улица Подгорная, 86а.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурманская область стала аутсайдером в рейтинге «футбольности» регионов России
В Мурманске открылся пункт по приему старых батареек и шин
Тушение пожара в Коле осложняется горящими в цехе древесиной, лаками и красками
Добраться из Мурманска до Кипра станет удобнее через "Пулково"
В Мурманске у школы нашли труп женщины
«Колоколам уже 20 лет»: В Ловозеро всем миром строят колокольню
Жительница Мурманска зарезала своего знакомого и уложила «спать»
Жителям Мурманской области удалось заснять Снежную Луну
В Коле ликвидировали открытый огонь в цехе деревообработки
Полиция Мурманска закончила проверку по горевшей у "Громады" машине
Россияне не прочь провести День влюбленных в Хибинах
В школе Североморска ученице воткнули ручку в глаз
Снежная фигура мурманчан «Космос нас любит» отличилась на международном конкурсе
Студентов медицинского вуза Санкт-Петербурга приглашают работать в Мурманской области
900 квадратных метров: В Коле у горящего склада рухнула крыша
Александр Хомяков покинул должность вице-губернатора Мурманской области
В Мончегорске больше недели ищут мужчину в шапке с помпоном
Прокуратура заинтересовалась пожаром в шахте Кировского рудника
Росздравнадзор: в Мурманской области нет дефицита жизненно важных лекарств