Добраться из Мурманска до Кипра станет удобнее через "Пулково"

13 Февр. 2020 2020-02-13T18:13:14+03:00

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Лето – та самая долгожданная пора для жителей Мурманской области, когда можно наконец-то отдохнуть от непростого северного климата и полететь на теплое море. Многие северяне предпочитают добираться до точки назначения по воздуху через Москву, однако путешествовать из города на Неве этим летом тоже станет удобно для мурманчан.

- Авиакомпания «Россия» расширила свою полетную программу из аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге. Так, с 20 мая по 27 сентября самолеты на Кипр, а именно в Ларнаку, будут летать два раза в день. То есть, вылетая из Мурманска в 04.40, вы пересаживаетесь в Северной столице на другой рейс в 09.20 и прибываете в Ларнаку в 13.45. В Москве перелеты все ночные, что неудобно для поездок с детьми, - рассказала представитель департамента продаж «Аэрофлота» Екатерина Зеленина.

Кроме того, летом увеличится частота полетов из Петербурга в Минеральные Воды, Казань и Екатеринбург – туда будут летать по два самолета в день. Такие же двойные рейсы в сутки начнут курсировать из города на Неве в Европу - в Мюнхен, Милан, Рим и Прагу.

Как уточнила Екатерина Зеленина, авиабилеты с пересадкой в Санкт-Петербурге не выйдут мурманчанам дороже московских.

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ИСТОЧНИК KP.RU