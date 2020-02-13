2020-02-13T14:20:51+03:00
Происшествия

Жительница Мурманска зарезала своего знакомого и уложила «спать»

На убийство женщина решилась из-за ревности со стороны мужчины
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Злоумышленнице светит до 15 лет лишения свободы. Фото: СУ СКР по Мурманской областиЗлоумышленнице светит до 15 лет лишения свободы. Фото: СУ СКР по Мурманской области
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Жительница областного центра позвала в гости своего приятеля, дабы приятно провести время за бокалом алкоголя. Однако мужчина так разозлил женщину, что она взялась за нож, и совсем не для того, чтобы порезать овощи для салата.

- По данным следствия, в ночь с 16 на 17 ноября прошлого года между 39-летней северянкой и ее 47-летним знакомым, пока они распивали спиртное в одной из комнат общежития на улице Баумана в Мурманске, произошла ссора. Женщина разрешила конфликт кухонным ножом, ударив северянина в грудь. После этого мурманчанка раздела приятеля и уложила его на кровать, желая отвести от себя подозрение в убийстве, - рассказала и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Сначала местная жительница доказывала следователям, что приятель пришел к ней уже с телесным повреждением. Но версия обвиняемой была опровергнута и восстановлена реальная картина произошедшего. В итоге, женщина полностью признала свою вину, объяснив свое преступление ревностью со стороны знакомого.

На злоумышленницу завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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