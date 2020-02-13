В школе Североморска ученице воткнули ручку в глаз

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:48:54+03:00

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Днем 11 февраля в школе №10 Североморска - она считается одной из самых лучших в столице Северного флота - прямо на уроке произошел несчастный случай.

Пока учительница стояла спиной к классу у доски с одним из учеников, дети слегка разбушевались. Одна из девочек взяла ручку у соседки по парте и кинула ее. Подруга попросила вернуть ручку, на что откликнулся ее одноклассник. Он взял ручку и кинул. Видимо, не рассчитал силу и попал в глаз девочке, которая первой бросила канцелярский предмет.

Школьницу сразу увезли в больницу - по словам врачей, травма более чем серьезная. Гарантии, что глаз удасться сохранить, нет.

- В классе стоит камера видеонаблюдения. Видео было просмотрено всеми участниками события, кроме девочки и ее папы - они находятся в больнице. Девочка своим поведением спровоцировала этот несчастный случай. Все произошло за считанные секунды, учитель - он приглашенный - не успела среагировать. Издан приказ о создании комиссии, куда вошли пять человек. Сегодня же будет составлен акт, протоколы и другие документы - пакет будет собран до 15 февраля. Жалко всех участников, мальчика могут поставить на учет, хотя он оказался жертвой обстоятельств. При этом класс хороший, родители тоже, - рассказала "КП" и.о. директора школы №10 Ольга Гром.

По данному факту региональным СК России инициирована доследственная проверка, которая находится на контроле у главы ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU