Прокуратура заинтересовалась пожаром в шахте Кировского рудника

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:52:47+03:00

Два человека во время пожара надышались продуктами горения. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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Около пяти часов вечера 12 февраля на шахте рудника "Кировский" случился пожар. Напомним: возгорание произошло на горизонте +250 метров. Одной из причин случившегося рассматривают короткое замыкание.

- Для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены два отделения военизированного горноспасательного отряда и одно отделение АО «Агрохимбезопасность». Работники, находившиеся на указанном горизонте, выведены из зоны возгорания, двое обслужены амбулаторно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Одного работника шахты в первое время считали пропавшим без вести, но его удалось найти и вывести на поверхности. Он находился в помещении с параллельной системой вентиляции и не успел надышаться продуктами горения. От медицинской помощи он отказался. Всего были эвакуированы 383 человека.

Прокуратурой начата проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, а также соблюдения противопожарного режима на объекте.

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