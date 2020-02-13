Жителям Мурманской области удалось заснять Снежную Луну

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:17:11+03:00

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Ночью 9 февраля жители Мурманской области могли наблюдать интересное явление - небосвод Заполярья озарился Снежной Луной. Явление получило свое название из-за периода похолодания в Западной Европе, который обычно выпадает на начало последнего зимнего месяца.

В январе северяне увидели Суперлуние, и сейчас оно вновь посетило Кольский край, вдобавок "запорошив" царицу ночи снегом. В этот день небесное светило было максимально ярким и большим.

- Февральское полнолуние на плато Айкуайвенчорр заснял сегодня ночью. Его еще называют Снежной Луной (Full Snow Moon), что очень соответствует нынешнему году. Другое название полнолуния этого месяца - Штормовая Луна. И, судя, по прогнозу погоды - похоже на правду, - рассказывает на личной странице в соцсетях кировчанин Борис Вахмистров.

Такое природное явление происходит в редкий момент, когда время полнолуния совпадает со временем максимального приближения Луны к Земле (перигеем).

Следующее Суперлуние, но уже без Снежной Луны, можно будет наблюдать 9 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU