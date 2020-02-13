В Мончегорске больше недели ищут мужчину в шапке с помпоном

13 Февр. 2020 2020-02-12T17:37:41+03:00

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В Мурманской области то и дело таинственно пропадают люди. Так, 19-летнего Валентина Шемякина из заполярной столицы ищут с начала февраля, а жителя Мончегорска Владимира Гершовича и вовсе не могут найти вот уже как 13 лет.

Теперь бесследно исчез 33-летний мончегорец Игорь Коротков. Мужчина ушел из дома (который расположен на улице Лесной, 12) пятого февраля в 5.00 утра, и с тех пор его местоположение не известно.

Северянин был одет в черную куртку, синие джинсы, шапку с помпоном и орнаментом по краю, ботинки темно-коричневого цвета.

Приметы: рост 187 сантиметров, обычного телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

11 февраля в Мончегорске волонтеры объявили сбор людей на поиски пропавшего жителя. К сожалению, даже совместными усилиями его пока не удалось найти.

Всех, кто знает, где может находиться Игорь, просят позвонить в поисково-спасательный отряд «Мурманск»: 8-951-297-20-33 (круглосуточно) или по телефонам в полицию: 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU