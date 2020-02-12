Жителей Мурманска избавят от горячей воды с запахом тухлых яиц
За проблему вонючей горячей воды, с которой приходится жить многим мурманчанам, взялись специалисты АО "Мурманэнергосбыт", которые собираются избавится от "аромата" тухлых яиц при помощи новой системы теплоснабжения.
- АО «МЭС» предложило жителям трех мурманских домов Ленинского округа поучаствовать в пилотном проекте. С согласия собственников их здания переведут с открытой на закрытую систему теплоснабжения, чтобы улучшить горячую воду. Пока что согласились жильцы дома №9 на улице Лобова, - рассказали в теплоэнергетической компании.
В шестиэтажке собираются установить водоподогреватель, благодаря которому северянам будет поступать вода без всяких инородных примесей и запахов. Пока же из кранов, проходя долгий путь по трубам, течет горячая вода с котельной. Новое оборудование АО «МЭС» готово установить за свой счет, затраты со стороны жильцов не требуются.
Инженеры уже провели обследование в подвале дома на Лобова, 9. Вскоре здесь появится умный теплопункт с теплообменником «Чистая вода». Новая система позволит регулировать свои значения по погоде - топить меньше, если на улице жарко, и наоборот. Это снизит плату за отопление.
Проект позволит оценить, возможно ли в будущем реализовать его и в других домах области, которые также находятся на открытой системе водоснабжения.
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