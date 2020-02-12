2020-02-12T15:30:51+03:00
Происшествия

Житель Кировска погиб от болезни, а его тело нашли спустя трое суток при пожаре

Обнаружить труп помогло короткое замыкание в розетке
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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По версии следователей, мужчина скончался еще до пожара. Фото: ГУ МЧС России по Мурманской областиПо версии следователей, мужчина скончался еще до пожара. Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области
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11 ноября прошлого года в Кировске произошел несчастный случай: местный житель сгорел при пожаре в своей квартире на улице Советской, 4. Следователи начали проверку, чтобы установить точную причину смерти 57-летнего мужчины и определить источник возгорания. Как оказалось, северянин погиб совсем не от языков пламени.

- Последний раз соседи видели кировчанина за три дня до обнаружения тела пожарными, а результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что его смерть наступила в результате болезни, а не из-за языков пламени. Причиной возгорания стало короткое замыкание в розетке. Так же известно, что мужчина при жизни злоупотреблял алкоголем, - рассказала "КП" и.о. старшего помощника руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович

В Следкоме также отметили, что гибель мужчины не носит насильственный характер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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