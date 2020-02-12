Кандалакшанин с ножом напал на посетителя вагона-ресторана и на шесть лет отправится в колонию

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:54:44+03:00

Мужчина после случившегося спокойно сел на диван и стал ждать полицию

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1 октября в поезде Мурманск-Санкт-Петербург едва не произошло убийство. В вагоне-ресторане вспыхнул конфликт между двумя мужчина. Один из них - 22-летний житель Кандалакши - сходил в купе за ножом и кинулся на оппонента.

- Ннанес не менее трех ударов ножом в область шеи потерпевшего и один удар ножом в кисть руки. При этом преступление не было доведено до конца, поскольку находящиеся в вагоне-ресторане пассажиры пресекли его преступные действия и забрали у него нож, - рассказали в СУ Следственного комитета Северо-Запада на транспорте.в

К слову, после случившегося кандалакшанин просто сел на диванчик в вагоне-ресторане и стал ждать сотрудников лийнего отдела полиции.

Против буйного пассажира возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". И приговор получился строгим. Кандалакшский городской суд признал молодого человека виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU