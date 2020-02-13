Студентов медицинского вуза Санкт-Петербурга приглашают работать в Мурманской области

13 Февр. 2020 2020-02-12T17:40:03+03:00

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Как известно, врачей в Мурманской области катастрофически не хватает, ведь, чтобы взять номерок к доктору, нужно очень постараться. Для привлечения молодых специалистов-докторов региональное министерство здравоохранения встретилось со студентами Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова, которым предложили проходить практику в медучреждениях Заполярья.

- В мероприятии участвовало около 100 человек, обсуждалась возможность заключения договоров о целевом обучении для Мурманской области со студентами 3-4 курсов, а студентам 5-6 курсов была предложена перспектива прохождения ординатуры на целевой основе, - рассказали в министерстве здравоохранения Мурманской области.

В итоге минздрав Мурманской области договорился с руководством петербургского медуниверситета провести встречу с выпускниками школ Кольского края. Юные северяне смогут узнать больше об университете, возможностях поступления, целевом обучении и направлениях подготовки. Встреча пройдет на базе Мурманского областного клинического многопрофильного центра в этом году.

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