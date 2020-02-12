В Мончегорске 13 лет ищут без вести пропавшего Владимира Гершовича

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:49:33+03:00

Осенью 2007 года мужчина собирался поехать в гости к сыну и как в воду канул

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Родные и близкие мончегорца Владимира Абрамовича Гершовича, который бесследно исчез 13 лет назад, все еще хранят в своем сердце надежду на то, что северянин найдется и вернется домой целым и невредимым.

Известно, что мужчина пропал 13 сентября 2007 года, когда позвонил своему сыну, живущему в Мурманске, и пообещал 14 сентября заехать к нему в гости. Однако ни в указанный день, ни в последующие Владимир в заполярную столицу не приехал, по месту жительства (Мончегорск, проспект Металлургов, 7) не появлялся, и о его местонахождении до сих пор ничего не известно.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ по факту безвестного исчезновения северянина.

- Приметы Владимира Гершовича (на момент исчезновения): на вид 51 лет, рост 160-174 сантиметров, плотного телосложения, лицо овальное красное, лоб высокий скошенный, брови дугообразные, глаза серые, нос большой, губы толстые, подбородок скошенный, уши овальные, волосы короткие с сединой, голос звонкий, речь ясная, сутулый, большая родинка на шее с правой стороны. Во что был одет в день исчезновения, не установлено, - сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам (конфиденциальность гарантируется): 8-921-040-07-04 (круглосуточно); 8 (8152) 403-938 или «02».

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